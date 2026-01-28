Пролетни температури в Русе - измериха 14 градуса

Максимална температура от 14 градуса на сянка беше измерена днес около 14.00 ч. в Русе, съобщиха от Хидрометеорологичната станция на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

Това е значително по-висока стойност от типичните за края на януари температури в региона, като обичайните максимуми през месеца рядко надхвърлят около 4 градуса на дневна база според климатичните данни, което подчертава нетипично топлия характер на днешния ден.

И все пак температурите, измерени днес, са далеч т рекорда. Най-топло е било през миналата година – тогава термометрите в Русе отчитат 18,4 градуса, което остава рекорд за 28 януари в съвременните наблюдения. Най-студено на този ден е било през 1963 г., когато температурите се доближили до минус 19,6 градуса, сочат архивни данни от метеорологичните наблюдения.