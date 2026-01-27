Промени в градския транспорт в София

Временна организация на движението се въвежда в София заради продължаващия ремонт на бул. „Александър Стамболийски“. Ограниченията ще бъдат в сила от 28 януари до 31 март 2026 г., съобщават от Центъра за градска мобилност и Столична община.

В рамките на ремонта ще се извърши реконструкция на трамвайния релсов път и на пътните платна. За автомобилния трафик отново се затваря участъкът между улица „Антон“ и бул. „Константин Величков“.

От утре частично се възстановява маршрутът на трамвайна линия № 8 до ж.к. „Люлин“. Мотрисите ще се движат от ж.к. „Люлин 5“ по стандартния си маршрут до кръстовището на бул. „Вардар“ и бул. „Александър Стамболийски“, след което ще продължават по трасето на трамвай № 10 до ж.к. „Западен парк“. Разкрива се и временна спирка на бул. „Вардар“.

Трамвайна линия № 10 запазва променения си маршрут през бул. „Константин Величков“ до гара „Захарна фабрика“. Промени има и при ученическата автобусна линия У1, като в ремонтирания участък автобусите ще спират на спирка „Бул. Вардар“.

Заради организацията се закриват няколко спирки по улица „Алеко Туранджа“ и бул. „Александър Стамболийски“. В участъка в ремонт трамваите ще се движат със скорост до 15 км/ч.