Промениха началния час на дербито на Пловдив

Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз направи промяна в програмата за четвъртфиналите на турнира за Купата на България, като измести началния час на пловдивското дерби между Локомотив и Ботев.

Двубоят, който по първоначален график трябваше да започне в четвъртък, 12 февруари, от 18:00 часа, ще се играе по-рано – от 15:30 часа. Корекцията е извършена по искане на органите на реда.

Паралелно с това СТК утвърди и програмата в Първа лига за срещите от 22-рия до 25-ия кръг. В рамките на 22-рия кръг Левски ще гостува на ЦСКА 1948 в неделя, 22 февруари, като мачът е насрочен за 16:45 часа.

Един от най-очакваните сблъсъци в края на програмния цикъл – между Лудогорец и Левски в Разград от 25-ия кръг, ще се играе на 5 март с начален час 18:30.