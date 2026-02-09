БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се...
Чете се за: 02:07 мин.
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата...
Чете се за: 06:32 мин.
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Промениха началния час на дербито на Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Решението е по искане на МВР.

осем души установени извършители противообществени прояви време пловдивското дерби локомотив ботев
Снимка: БТА
Слушай новината

Спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз направи промяна в програмата за четвъртфиналите на турнира за Купата на България, като измести началния час на пловдивското дерби между Локомотив и Ботев.

Двубоят, който по първоначален график трябваше да започне в четвъртък, 12 февруари, от 18:00 часа, ще се играе по-рано – от 15:30 часа. Корекцията е извършена по искане на органите на реда.

Паралелно с това СТК утвърди и програмата в Първа лига за срещите от 22-рия до 25-ия кръг. В рамките на 22-рия кръг Левски ще гостува на ЦСКА 1948 в неделя, 22 февруари, като мачът е насрочен за 16:45 часа.

Един от най-очакваните сблъсъци в края на програмния цикъл – между Лудогорец и Левски в Разград от 25-ия кръг, ще се играе на 5 март с начален час 18:30.

#ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Ботев Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
1
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към институциите и разследването
2
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Мистерията "Петрохан": Редица експертизи ще установят как точно са простреляни тримата мъже
4
Мистерията "Петрохан": Редица експертизи ще установят как...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
След трагичната развръзка по случая "Петрохан": Продължава разследването за смъртта на издирваните
6
След трагичната развръзка по случая "Петрохан":...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Български футбол

Локомотив Пловдив подписа с нидерландски нападател
Локомотив Пловдив подписа с нидерландски нападател
Обявиха търг с две картини за Христо Ботев Обявиха търг с две картини за Христо Ботев
Чете се за: 01:10 мин.
Солена глоба за Левски за расистките обиди към Текпетей Солена глоба за Левски за расистките обиди към Текпетей
Чете се за: 05:22 мин.
Левски и Фабио Лима се разделиха по взаимно съгласие Левски и Фабио Лима се разделиха по взаимно съгласие
Чете се за: 00:30 мин.
ЦСКА осъди действията на футболиста си Дейвид Пастор ЦСКА осъди действията на футболиста си Дейвид Пастор
Чете се за: 01:50 мин.
Защтникът на ЦСКА Дейвид Пастор е задържан заради шофиране в нетрезво състояние Защтникът на ЦСКА Дейвид Пастор е задържан заради шофиране в нетрезво състояние
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера и отвън, твърдят разследващи Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера и отвън, твърдят разследващи
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
6 месеца след фаталния удар на Слънчев бряг: Делото срещу Никола Бургазлиев още не е започнало 6 месеца след фаталния удар на Слънчев бряг: Делото срещу Никола Бургазлиев още не е започнало
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се благословен Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се благословен
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Свлачище спря родопската теснолинейка
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Увеличават се обаждания от деца със суицидни мисли през 2025 година
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Нови жертви след поредните руски удари в Украйна
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Спорт, музика и политика: Бед Бъни и посланията на шоуто на...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ