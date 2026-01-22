Промените в Изборния кодекс влизат за окончателно гласуване

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Измененията бяха одобрени в правната комисия на среднощно заседание, продължало близо 14 часа

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Предстои промените в Изборния кодекс да влязат за окончателно гласуване от депутатите в пленарната зала. Измененията бяха одобрени в правната комисия на среднощно заседание, продължало близо 14 часа.

Комисията прие въвеждането на сканиращи устройства за гласуване с хартиени бюлетини, в които избирателите собственоръчно отбелязват вота си. Машините ще отчитат резултата, а сканиращото устройство ще събира бюлетините в пломбирана изборна кутия, която няма да се отваря от Секционната избирателна комисия.

Машината ще издава и разписка за вота, която ще се пуска в отделна кутия. Беше отхвърлено предложението на БСП, промените да влязат в сила от 1 януари 2027 година. „Зелена светлина“ получи предложението на ГЕРБ, ако за предстоящите предсрочни избори не се осигурят новите машини да се запази гласуването с устройствата, от предишния вот или с хартиени бюлетини.

Одобрение получи и предложението на „Възраждане“ за ограничаване на изборните секции в страни, извън ЕС. Там ще може да се разкриват максимум 20 секции извън дипломатическите представителства.

#вот #Изборен кодекс #Парламент

