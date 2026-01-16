БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Променят движението в участък от АМ "Струма" заради фестивала "Сурва"

от БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
променят движението участък струма заради фестивала сурва
Снимка: Архив/БТА
От 16.00 ч. в петък (16 януари) до 15.00 ч. в неделя (18 януари) се променя движението по пътен възел "Даскалово" на магистрала "Струма" в района на Перник за провеждане на 32-рия Международен фестивал на маскарадните игри "Сурва".

В трите дни пътуващите по АМ "Струма" от София към Перник ще преминават през дясната външна лента на кръговото кръстовище на пътен възел "Даскалово" към дясната лента на път I-6 Перник - Кюстендил. Трафикът от София по път I-1 Владая - Драгичево в посока Перник ще се движи през средната лента на кръговото кръстовище на пътен възел "Даскалово" към лявата лента на път I-6 Перник - Кюстендил.

От събота до понеделник ще се въвежда реверсивно движение в участък с дължина 1 км в района на Драгичево. На 17 януари (събота) между 15.00 ч. и 20.00 ч. ще се осигуряват две ленти в посока София и една лента към Перник, с цел по-бързо и лесно придвижване на пътуващите от Перник. В неделя от 15.00 ч. до 10.00 ч. в понеделник (19 януари) отново ще бъдат обособени две ленти за автомобилите движещите към София.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно, със съобразена скорост, без да предприемат рискови маневри и изпреварвания, с които да застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия и да следват временната организация за движение.

Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

#фестивала Сурва #АМ "Струма"  #промяна на движението

