Протест и в Пловдив

Репортер: Нели Ангелова
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
И в Пловдив местните структури на ПП-ДБ организират протест тази вечер.

Протестиращите вече се събират на площад "Съединение". Очаква се малко по-късно недоволните да направят мирно шествие до Римския стадион. Това е крайната точка, за която местната власт даде одобрения. В зависимост от броя на присъстващите ще бъде взето решение какъв да бъде маршрутът на шествието. Едната възможност е то да бъде през главната пешеходна улица, а другата през двата големи булеварда.

Организаторите на протеста призоваха за спокойно протичане на демонстрацията и публикуваха в социалните мрежи указания. Сред тях, например, е записано, че не е допустимо носенето на маски, закриващи лицето. Исканията на протестиращите са за провеждането на честни избори, които според тях ще се гарантират именно от машинен вот.

Протестите бяха провокирани от това, че отново на дневен ред беше предложен държавния бюджет. Организаторите настояват и за прекратяване на практиката държавният бюджет да се използва за финансиране на охрана на компрометирани политически фигури.

Вижте прякото включване на Нели Ангелова

