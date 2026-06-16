Протести и освирквания съпътстваха дебюта на Иран на Мондиал 2026

Първият мач на Иран на световното първенство по футбол премина на фона на малобройни протести и засилено обществено внимание в Лос Анджелис. Часове преди двубоя срещу Нова Зеландия около стадиона се събраха демонстранти, които изразиха несъгласието си с управляващия режим в страната.

Сред протестиращите се виждаха стари ирански знамена отпреди Ислямската революция от 1979 година, както и плакати с политически послания. Един от транспарантите гласеше, че националният отбор не представлява народа на Иран, а властите в страната.

Въпреки политическите послания атмосферата около спортното съоръжение остана спокойна и не се стигна до инциденти. Част от присъстващите подчертаха, че подкрепят иранския народ и футболистите, но не и политическото ръководство на държавата.

Напрежение имаше и на трибуните, където националният химн на Иран бе посрещнат с освирквания преди началото на срещата.

Участието на иранския тим на Мондиал 2026 беше поставено под въпрос през последните седмици заради усложнената международна обстановка и конфликта между Иран, Израел и Съединените щати. В резултат на това отборът премести своята база от Аризона в Мексико, за да избегне евентуални проблеми при пътуванията.

Допълнително напрежение предизвика и фактът, че на 11 официални представители на иранската делегация са били отказани американски визи, което ги лиши от възможността да присъстват на мачовете на отбора в САЩ.

Така футболният дебют на Иран на световните финали се превърна не само в спортно събитие, но и в отражение на сложната политическа ситуация около страната.