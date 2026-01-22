Протестна мода в подкрепа на Гренландия

В знак на солидарност с Гренландия се появи необичайна протестна мода, която използва ирония към добре познатите шапки на Доналд Тръмп. Вместо лозунги като „Make America Great Again“, дизайнерите създават шапки и дрехи с послания "Накарайте Америка да се махне", в защита на Гренландия. Формата напомня на известните шапки на Тръмп, но съдържанието е обърнато в сатиричен протест.

Чрез модата участниците искат да покажат, че Гренландия не е стока, а място с природа, култура и хора. Посланието на протестната мода е начин да се защити идентичността и да се привлече внимание към важни глобални теми.