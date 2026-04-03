начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:42 мин.

Проверява се сигнал за натиск върху уязвими лица в Доспат

У нас
проверява сигнал натиск уязвими лица доспат
Проверка по сигнал за оказван натиск и неправомерни действия спрямо потребители на социални услуги в Доспат е образувана в Областната дирекция на МВР – Смолян, съобщи директорът на дирекцията старши комисар Костадин Пачеджиев.

По случая се работи по указания на прокуратурата, като към момента се извършват необходимите действия на място, уточни старши комисар Пачеджиев. Сигналът касае служителка с изнесено работно място в Доспат, която отговаря за около 600 души, обхванати от социални услуги, включително "Топъл обяд", асистентска подкрепа и лични асистенти.

По-рано днес и.г.главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи във Фейсбук, че в полицията в Смолян е постъпил "изключително тревожен сигнал". По думите му целта е влияние върху вота на предстоящите избори в Доспат. В публикацията се посочва още, че сигналът засяга лице, заемащо длъжност в структура на дирекция "Социално подпомагане", което по твърдения злоупотребява със служебното си положение и достъпа до хора в уязвимо положение.

"Подобни действия са грубо посегателство не само срещу изборния процес, но и срещу основни човешки права и достойнството на хората, които държавата е длъжна да защитава. Такива случаи са недопустими. Няма да има толеранс и компромиси", заявява Кандев.

#влияние върху вота #и.д.главен секретар на МВР #Георги Кандев

