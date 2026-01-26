БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПСЖ договори един от най-големите на Барселона

Спорт
Французите ще платят скромна сума за правата на атакуващия полузащитник.

Джо Фернандес
Снимка: БТА
Барселона е на път да се раздели с един от перспективните си млади таланти. Става дума за 18-годишния атакуващ полузащитник Педро „Дро“ Фернандес, който е пред трансфер в Пари Сен Жермен. Информацията е на „Мундо Депортиво“, според което преговорите между двата клуба вече са приключили.

По-рано през месеца Фернандес официално е поискал да напусне „Камп Ноу“ заради ограничените си възможности за изява през настоящия сезон. В договора на младия халф е заложена освобождаваща клауза на стойност 6 милиона евро, което значително е улеснило евентуалния му трансфер.

Въпреки това от Пари Сен Жермен са решили да предложат по-висока сума, за да запазят добрите си отношения с Барселона. Френският шампион се е съгласил да плати 8 милиона евро за правата на Фернандес, като вече е постигнато и споразумение по личните условия на футболиста.

Младият полузащитник дори е пътувал до Париж, където се очаква да премине медицински прегледи преди официалното обявяване на трансфера.

#Джо Фернандес #ФК Барселона #ПСЖ

