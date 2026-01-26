Чернев след дебюта за Кайзерслаутерн: Чувството е сякаш загубихме две точки

Атанас Чернев дебютира за Кайзерслаутерн във Втора Бундеслига, а „червените дяволи“ завършиха 2:2 при гостуването си на лидера Шалке. Българският национал остана на терена през всичките 90 минути, макар да е в клуба едва от няколко дни.

„Беше много физически натоварен мач. Очаквахме оспорван мач и точно такъв се получи. Всички дадоха всичко от себе си. Не можем да се виним в това отношение. Целта ми винаги е да дам всичко от себе си. Последните пет минути бяха хаотични. Това може да се случи във футбола. Но се чувствам сякаш загубихме две точки“, каза пред клубната страница Атанас Чернев, който пристигна преди пет дни от португалския Ещрела Амадора под наем.

Кайзерслаутерн водеше в резултата с 2:0 до 87-ата минута, но в крайна сметка взе само точка.