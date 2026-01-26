Гьозтепе не се даде на Фенербахче

Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, постигна равенство 1:1 срещу Фенербахче в двубой от 19-ия кръг на турската Суперлига.

Домакините поведоха в 17-ата минута чрез Нене Доржелес, но само седем минути по-късно тимът на Мъри Стоилов възстанови равенството с попадение на Жандерсон.

След ремито Фенербахче остава на второ място в класирането с 43 точки, на три от лидера Галатасарай, докато Гьозтепе заема четвъртата позиция с 36 пункта.

В следващия кръг Гьозтепе приема Карагюмрюк, а Фенербахче предстоят гостуване на ФКСБ в Лига Европа и визита на Коджаелиспор в шампионата.