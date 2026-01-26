Карик: Няма да отговарям всяка седмица какво ще се случи с мен

Временният мениджър на Манчестър Юнайтед не иска да гледа твърде напред.
Временният мениджър на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик постигна втора поредна голяма победа начело на тима. След като победиха Манчестър Сити в градското дерби преди седмица, снощи „червените дяволи“ взеха три точки и при гостуването си на лидера в класирането Арсенал – 3:2. Карик сподели, че отборът му трябва да използва увереността, натрупана след тези две победи, за да завърши сезона по оптимален начин.
„Трябва да се понесем по вълната и да използваме емоцията, енергията и увереността. Трябва да бъдеш достатъчно скромен, за да разбереш как са дошли тези два големи резултата. Те не дойдоха толкова лесно, така че трябва да продължим в същия дух, да го запечатаме и да го използваме отново“, каза Карик след двубоя в Лондон.
„Головете бяха фантастични и играта ни беше добра – изглеждахме опасни в определени моменти. В други периоди трябваше да се защитаваме, но това просто беше представяне с малко от всичко“, добави временният мениджър.
44-годишният наставник беше непобеден и при предишния си престой като временен мениджър на тима през 2021 година и тогава отново надигра Арсенал със същия резултат, а Ралф Рангник пое поста от Карик.
„Няма да отговарям всяка седмица какво ще се случи след това. Наслаждавам се и ще продължа да правя каквото мога. Знам, че от нашата перспектива просто можем да гледаме към следващия мач. Заедно сме от по-малко от две седмици, така че нека просто трупаме добрите навици и рутина. Момчетата се справят фантастично с това. Но не мисля, че можем да гледаме твърде далеч напред. Ще завършим спрямо резултатите, които постигнем“, обясни Карик.
В следващия кръг Манчестър Юнайтед ще се изправи срещу Фулъм.