ИЗВЕСТИЯ

Карик: Няма да отговарям всяка седмица какво ще се случи с мен

Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Временният мениджър на Манчестър Юнайтед не иска да гледа твърде напред.

Майкъл Карик
Снимка: БГНЕС
Временният мениджър на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик постигна втора поредна голяма победа начело на тима. След като победиха Манчестър Сити в градското дерби преди седмица, снощи „червените дяволи“ взеха три точки и при гостуването си на лидера в класирането Арсенал – 3:2. Карик сподели, че отборът му трябва да използва увереността, натрупана след тези две победи, за да завърши сезона по оптимален начин.

„Трябва да се понесем по вълната и да използваме емоцията, енергията и увереността. Трябва да бъдеш достатъчно скромен, за да разбереш как са дошли тези два големи резултата. Те не дойдоха толкова лесно, така че трябва да продължим в същия дух, да го запечатаме и да го използваме отново“, каза Карик след двубоя в Лондон.

„Головете бяха фантастични и играта ни беше добра – изглеждахме опасни в определени моменти. В други периоди трябваше да се защитаваме, но това просто беше представяне с малко от всичко“, добави временният мениджър.

44-годишният наставник беше непобеден и при предишния си престой като временен мениджър на тима през 2021 година и тогава отново надигра Арсенал със същия резултат, а Ралф Рангник пое поста от Карик.

„Няма да отговарям всяка седмица какво ще се случи след това. Наслаждавам се и ще продължа да правя каквото мога. Знам, че от нашата перспектива просто можем да гледаме към следващия мач. Заедно сме от по-малко от две седмици, така че нека просто трупаме добрите навици и рутина. Момчетата се справят фантастично с това. Но не мисля, че можем да гледаме твърде далеч напред. Ще завършим спрямо резултатите, които постигнем“, обясни Карик.

В следващия кръг Манчестър Юнайтед ще се изправи срещу Фулъм.

