Революцията при Майкъл Карик продължава: Ман Юнайтед матира и Арсенал

Отборът на Манчестър Юнайтед записа втора последователна изключително ценна и престижна победа във Висшата лига. След като взеха градското дерби срещу Сити миналия уикенд, днес възпитаниците на временния мениджър Майкъл Карик победиха и лидера в класирането Арсенал с 3:2, при това като гост.

Благодарение на успеха Юнайтед се настани в Топ 4 на класирането с актив от 38 точки. Пред тях са единствено Астън Вила (46), Манчестър Сити (46) и Арсенал (50).

За „топчиите“ това беше трети пореден мач без успех в първенство, след като в предишните два кръга тимът завърши наравно последователно с Ливърпул и Нотингам, в двубои без голове.

В следващия кръг Арсенал гостува на Лийдс, докато Манчестър Юнайтед, на гребена на вълната в момента, ще приеме Фулъм.

В 29-ата минута лондончани поведоха в резултата след автогол на Лисандро Мартинес, който не успя да се справи с подаване на Мартин Йодегор към Юриен Тимбер. Осем минути след това Браян Мбемо се възползва от грешка при разиграването на Мартин Субименди и изравни резутата.

В 50-ата минута Патрик Доргу стреля от дистанция и с красив гол изведе 20-кратните шампиони напред в резултата.

"Артилеристите" организираха натиск и Микел Мерино изравни в 84-ата минута. По-малко от 180 секунди след това нов красив гол след далечен удар, този път на Матеуш Куня, осигури ценния успех в полза на "червените дяволи".