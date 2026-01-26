Серхио Рамос става собственик на Севиля

Световният и европейски шампион с националния отбор на Испания Серхио Рамос, заедно с Five Eleven Capital, е постигнал принципно споразумение за закупуване на испанския футболен клуб Севиля, съобщава радиостанция Cadena SER.

Общата стойност на сделката, която се очаква да приключи до края на месеца, е 450 милиона евро. Рамос и неговите партньори в момента преглеждат финансовите отчети на клуба. Акционерите на Севиля са одобрили офертата.

39-годишният защитник в момента играе за мексиканския клуб Монтерей. Възпитаник на Академията на Севиля, той е играл за първия отбор от 2004-а до 2005-а и отново от 2023 до 2024 година. С Реал Мадрид футболистът спечели пет титли титлата и два пъти Купата на Краля, четири пъти Шампионската лига, четири пъти Световното клубно първенство и три пъти Суперкупата на УЕФА.

С испанския национален отбор, защитникът стана световен шампион (2010) и е двукратен европейски първенец (2008, 2012).