Серхио Рамос и група инвеститори искат да купят Севиля

Група инвеститори, включваща Серхио Рамос, е готова да предложи 400 милиона евро за Севиля. Бившият капитан на Реал Мадрид и испанския национален отбор се е присъединил към желаещите да купят клуба от Аналусия, пише вестник Марка неделя.

Инвестиционната група е поверила на Рамос управлението на проекта за инвестицията. Серхио Рамос е от младежката академия на отбора. Той игра за клуба през 2004 и 2005 година, както и отново през 2023-а и 2024-а.

Американски фонд също ще участва в евентуалната сделка, а офертата ще се състои в бъдещо придобиване на 100 процента от акционерния капитал на Севиля.

Намерението на ръководството на Севиля е чрез продажбата да се възстанови икономическият потенциал на клуба, който да се върне към спортните успехи възможно най-бързо. Покупката на клуба чрез заем, използван от групата инвеститори, може да се окаже сериозна пречка по осъществяване на сделката. Договорът трябва да премине и външен одит преди да бъде подписан от всички страни.