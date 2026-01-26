БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

14 задържани ултраси на Хайдук Сплит след масово меле с фенове на Цървена звезда

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Феновете на хърватския гранд са причакали тези на Звезда след пътуване от Швеция, където в четвъртък отборът гостува на Малмьо в Лига Европа.

14 задържани ултраси на Хайдук Сплит след масово меле с фенове на Цървена звезда
Слушай новината

Четиринадесет фенове на хърватския футболен клуб "Хайдук" бяха задържани от полицията в североизточния босненски град Тузла, след като участваха в сблъсък с ултраси на сръбския Цървена звезда в събота вечерта близо до летището на града, предаде ХИНА.

Говорителката на Министерството на вътрешните работи на кантон Тузла Аднана Шпречич потвърди пред хърватска информационна агенция вчера следобед, че единадесет хърватски фенове и трима от Босна и Херцеговина са обвинени в престъпления, свързани с мащабен сблъсък между ултрасите на двата футболни клуба.

"В момента те са задържани в ареста на полицейското управление на кантон Тузла", каза Шпречич, добавяйки, че след 24-часово задържане арестуваните ще бъдат предадени на прокуратурата на кантон Тузла, която ще вземе решение за евентуално предварително задържане преди съдебен процес.

Според по-ранен полицейски доклад мащабен сблъсък е станал малко след 21:00 часа в събота. Били са ранени общо 23 души, включително един полицай.

Местните медии съобщават, че ултрасите на Цървена звезда са се връщали от Швеция, където сръбският отбор е играл мач от Лига Европа срещу Малмьо. След кацането на летището в Тузла те са били нападнати от хърватските ултраси, които са им организирали засада. Повредени са и няколко превозни средства.

#ФК Хайдук Сплит #ФК Цървена звезда

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
2
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
3
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
4
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на...
РИОСВ пломбира линията за ПДЧ на завода във Велико Търново
5
РИОСВ пломбира линията за ПДЧ на завода във Велико Търново
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на националната селекция за "Евровизия"
6
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
3
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Европейски футбол

Карик: Няма да отговарям всяка седмица какво ще се случи с мен
Карик: Няма да отговарям всяка седмица какво ще се случи с мен
Серхио Рамос става собственик на Севиля Серхио Рамос става собственик на Севиля
Чете се за: 01:17 мин.
Победа за Страсбург и пета поредна загуба за Лил в Лига 1 Победа за Страсбург и пета поредна загуба за Лил в Лига 1
Чете се за: 02:10 мин.
Рома надигра Милан, но не успя да го победи Рома надигра Милан, но не успя да го победи
Чете се за: 01:22 мин.
Ювентус се разправи с шампиона Наполи Ювентус се разправи с шампиона Наполи
Чете се за: 01:22 мин.
Революцията при Майкъл Карик продължава: Ман Юнайтед матира и Арсенал Революцията при Майкъл Карик продължава: Ман Юнайтед матира и Арсенал
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското село Липница
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор около членството на България в Съвета за мир Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор около членството на България в Съвета за мир
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
В очакване на развръзката: Кога ще започне процедурата за избор на служебен премиер? В очакване на развръзката: Кога ще започне процедурата за избор на служебен премиер?
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната епидемия Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната епидемия
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След убийството в Минеаполис: Обама и Клинтън призоваха...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Пореден случай на агресия между ученички в Благоевград
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ