14 задържани ултраси на Хайдук Сплит след масово меле с фенове на Цървена звезда

Четиринадесет фенове на хърватския футболен клуб "Хайдук" бяха задържани от полицията в североизточния босненски град Тузла, след като участваха в сблъсък с ултраси на сръбския Цървена звезда в събота вечерта близо до летището на града, предаде ХИНА.

Говорителката на Министерството на вътрешните работи на кантон Тузла Аднана Шпречич потвърди пред хърватска информационна агенция вчера следобед, че единадесет хърватски фенове и трима от Босна и Херцеговина са обвинени в престъпления, свързани с мащабен сблъсък между ултрасите на двата футболни клуба.

"В момента те са задържани в ареста на полицейското управление на кантон Тузла", каза Шпречич, добавяйки, че след 24-часово задържане арестуваните ще бъдат предадени на прокуратурата на кантон Тузла, която ще вземе решение за евентуално предварително задържане преди съдебен процес.

Според по-ранен полицейски доклад мащабен сблъсък е станал малко след 21:00 часа в събота. Били са ранени общо 23 души, включително един полицай.

Местните медии съобщават, че ултрасите на Цървена звезда са се връщали от Швеция, където сръбският отбор е играл мач от Лига Европа срещу Малмьо. След кацането на летището в Тузла те са били нападнати от хърватските ултраси, които са им организирали засада. Повредени са и няколко превозни средства.