Победа за Страсбург и пета поредна загуба за Лил в Лига 1

Лил претърпя пета поредна загуба във всички състезания, след като беше сразен у дома от гостуващия Страсбург с 1:4 в последния мач от 19-ия кръг на френската Лига 1. „Песовете“ заемат 5-о място в класирането след днешното поражение с 32 точки, докато Страсбург се изкачи на 7-о с 30.

Може би най-ниската точка в представянето на отбора беше поражението от останалия с 10 играч испански Селта в Лига Европа, а някои медии твърдяха, че треньорът Брюно Женезио е предложил оставката си. Подобни твърдения обаче бяха отречени от ръководството.

Играта беше сравнително равностойна, докато проблемите на Лил в защитата не излязоха на яве в рамките на една катастрофална минута. Изненадващо, Лил беше разтърсен, когато Диего Морейра комбинира с Гела Дуе по крилото. Дуе пусна центриране към Хоакин Паникели, който се обърна със защитник на гърба и стреля точно в мрежата за 0:1. Лил загуби топката малко след началния удар, а Страсбург ги наказа с атака, като Жулио Енсисо завърши над вратаря Берке Йозер подаване от Паникели.

Точно когато Лил изглеждаше сякаш оказва постоянен натиск и заплашваше да се върне в играта, Страсбург им вкара нов гол на контраатака. Диего Морейра центрира към Марсиал Годо, който успя да вкара, като попадението остана след преразглеждане от ВАР.

В 72-ата минута Годо вкара второто си попадение в мача, след като направи двойно подаване с Енсисо, за да оформи разгрома. Лил успя да си осигури утешителен гол от Матиас Фернандес-Пардо в добавеното време на срещата.