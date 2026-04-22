БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кирил Милов триумфира отново на европейския връх!...
Чете се за: 03:10 мин.
Петър Витанов за оставката на Сарафов: Днешният акт не...
Чете се за: 02:02 мин.
Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав...
Чете се за: 24:35 мин.
Президентът Йотова за оставката на Сарафов: За мен това е...
Чете се за: 01:52 мин.
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:22 мин.
Първи коментар на Киев след победата на Радев: Украйна се...
Чете се за: 00:32 мин.
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Чете се за: 03:52 мин.
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много...
Чете се за: 01:22 мин.
Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ПСЖ не остави шанс на Нант и затвърди лидерството си в Лига 1

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Хвича Кварацхелия блесна с два гола при класическия успех на парижани

Слушай новината

Пари Сен Жермен постигна убедителна победа с 3:0 над Нант в отложен мач от френската Лига 1 и направи още една крачка към защита на титлата. Столичани вече имат четири точки аванс пред основния си конкурент Ланс, като двата тима са с равен брой изиграни срещи.

Домакините наложиха контрол още от първите минути и откриха резултата в 13-ата, когато Хвича Кварацхелия реализира от дузпа. Наказателният удар бе отсъден след намеса на ВАР за игра с ръка на Али Юсеф в наказателното поле.

ПСЖ продължи да доминира и логично стигна до второ попадение в 37-ата минута. Младият талант Дезире Дуе се разписа след добре изградена атака, с което даде солиден аванс на своя тим преди почивката.

След подновяването на играта парижани окончателно решиха всичко. В 50-ата минута отново Кварацхелия бе на точното място и оформи крайното 3:0, като с това записа втория си гол в срещата. Грузинецът имаше възможност да стигне и до хеттрик, но пропусна в заключителните минути.

До края домакините продължиха да създават положения, като Фабиан Руис и Ашраф Хакими също бяха близо до попадение, но резултатът остана непроменен.

Срещата затвърди сериозните проблеми на Нант, който продължава слабата си серия и има едва една победа в последните си 13 шампионатни двубоя. Тимът се намира на 17-о място с актив от 20 точки и е сериозно застрашен от изпадане.

От своя страна ПСЖ демонстрира стабилност в решителната фаза на сезона и уверено гледа към нова титла във френското първенство.

#Лига 1 2025/2026 #ПСЖ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
1
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
3
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
4
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен...
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
5
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват Конституцията и законите на страната
6
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Още от: Европейски футбол

Байерн продължава похода към требъла и е на финал за Купата на Германия след успех над Леверкузен
Байерн продължава похода към требъла и е на финал за Купата на Германия след успех над Леверкузен
Атлетико Мадрид се срина срещу Елче след нов разочароващ обрат Атлетико Мадрид се срина срещу Елче след нов разочароващ обрат
Чете се за: 01:47 мин.
Рикошет попречи на силен Алекс Петков при равенство на Кифисия срещу Лариса Рикошет попречи на силен Алекс Петков при равенство на Кифисия срещу Лариса
Чете се за: 01:50 мин.
Челси освободи Лиъм Росиниър след серия от слаби резултати Челси освободи Лиъм Росиниър след серия от слаби резултати
Чете се за: 01:42 мин.
Росиниър губи съблекалнята на Челси, бъдещето му е под въпрос Росиниър губи съблекалнята на Челси, бъдещето му е под въпрос
Чете се за: 00:50 мин.
Фризьорът на Марк Кукурея бе обвинен за загубата на Челси от Брайтън Фризьорът на Марк Кукурея бе обвинен за загубата на Челси от Брайтън
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор след оставката на Сарафов
Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор след оставката на Сарафов
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Историята на Борислав Сарафов: Скандали и протести Историята на Борислав Сарафов: Скандали и протести
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
За неопределено време: Тръмп удължи примирието с Иран За неопределено време: Тръмп удължи примирието с Иран
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав (ЧАСТ I) Разследване на БНТ и TVR: Пластмасова инвазия в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:35 мин.
Общество
Петър Витанов за оставката на Сарафов: Днешният акт не променя по...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Задържаха за 24 часа двамата шофьори на преобърналия се автобус...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
София е домакин на медийна среща на върха на Европейския съюз за...
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Британският парламент прие доживотна забрана за продажба на цигари...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ