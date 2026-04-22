ПСЖ не остави шанс на Нант и затвърди лидерството си в Лига 1

Пари Сен Жермен постигна убедителна победа с 3:0 над Нант в отложен мач от френската Лига 1 и направи още една крачка към защита на титлата. Столичани вече имат четири точки аванс пред основния си конкурент Ланс, като двата тима са с равен брой изиграни срещи.

Домакините наложиха контрол още от първите минути и откриха резултата в 13-ата, когато Хвича Кварацхелия реализира от дузпа. Наказателният удар бе отсъден след намеса на ВАР за игра с ръка на Али Юсеф в наказателното поле.

ПСЖ продължи да доминира и логично стигна до второ попадение в 37-ата минута. Младият талант Дезире Дуе се разписа след добре изградена атака, с което даде солиден аванс на своя тим преди почивката.

След подновяването на играта парижани окончателно решиха всичко. В 50-ата минута отново Кварацхелия бе на точното място и оформи крайното 3:0, като с това записа втория си гол в срещата. Грузинецът имаше възможност да стигне и до хеттрик, но пропусна в заключителните минути.

До края домакините продължиха да създават положения, като Фабиан Руис и Ашраф Хакими също бяха близо до попадение, но резултатът остана непроменен.

Срещата затвърди сериозните проблеми на Нант, който продължава слабата си серия и има едва една победа в последните си 13 шампионатни двубоя. Тимът се намира на 17-о място с актив от 20 точки и е сериозно застрашен от изпадане.

От своя страна ПСЖ демонстрира стабилност в решителната фаза на сезона и уверено гледа към нова титла във френското първенство.