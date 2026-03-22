ПСЖ сломи Ница с категорична победа като гост в Лига 1

Пари Сен Жермен постигна убедителна победа като гост на Ница в двубой от 27-ия кръг на френската Лига 1, като наложи тотално превъзходство след почивката и се възползва максимално от численото си предимство.

Парижани доминираха във владението още през първата част и откриха резултата чрез Нуно Мендеш от дузпа в 42-рата минута. Наказателният удар бе отсъден след намеса на ВАР за игра с ръка в наказателното поле на домакините.

След почивката тимът на Луис Енрике бързо затвърди превъзходството си. В 49-ата минута Дезире Дуе удвои аванса след отлично разиграване в атака. Малко по-късно ситуацията за Ница се усложни допълнително, след като Юсуф Ндайшимие бе изгонен с директен червен картон.

С човек повече ПСЖ нямаше проблем да контролира събитията на терена и в заключителните минути стигна до нови попадения. Младият Дро Фернандес се разписа за 3:0 в 81-ата минута, а малко след това Уорън Заир-Емери оформи крайното 4:0.

До края гостите продължиха да диктуват темпото, докато изтощените футболисти на Ница не успяха да окажат съпротива.

С успеха ПСЖ затвърди позициите си в челото на класирането, докато Ница остава с притеснения за формата си след ново поражение на собствен терен.