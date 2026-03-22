БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ПСЖ сломи Ница с категорична победа като гост в Лига 1

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Парижани се възползваха от числено предимство и решиха мача след почивката

Снимка: AP Photo
Слушай новината

Пари Сен Жермен постигна убедителна победа като гост на Ница в двубой от 27-ия кръг на френската Лига 1, като наложи тотално превъзходство след почивката и се възползва максимално от численото си предимство.

Парижани доминираха във владението още през първата част и откриха резултата чрез Нуно Мендеш от дузпа в 42-рата минута. Наказателният удар бе отсъден след намеса на ВАР за игра с ръка в наказателното поле на домакините.

След почивката тимът на Луис Енрике бързо затвърди превъзходството си. В 49-ата минута Дезире Дуе удвои аванса след отлично разиграване в атака. Малко по-късно ситуацията за Ница се усложни допълнително, след като Юсуф Ндайшимие бе изгонен с директен червен картон.

С човек повече ПСЖ нямаше проблем да контролира събитията на терена и в заключителните минути стигна до нови попадения. Младият Дро Фернандес се разписа за 3:0 в 81-ата минута, а малко след това Уорън Заир-Емери оформи крайното 4:0.

До края гостите продължиха да диктуват темпото, докато изтощените футболисти на Ница не успяха да окажат съпротива.

С успеха ПСЖ затвърди позициите си в челото на класирането, докато Ница остава с притеснения за формата си след ново поражение на собствен терен.

#Лига 1 2025/2026 #ФК Ница #ПСЖ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
1
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Още от: Европейски футбол

Лийдс и Брентфорд не се победиха в скучен мач, Груев остана на пейката
Чете се за: 01:22 мин.
Чете се за: 01:15 мин.
Чете се за: 01:25 мин.
Чете се за: 00:57 мин.
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Чете се за: 13:00 мин.
Общество
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Чете се за: 06:20 мин.
По света
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ