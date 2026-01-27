Пускат в продажба билети за Суперкупата на каса на стадион "Георги Аспарухов"

В сряда (28 януари) между 12:00 и 17:00 часа ще бъде отворена билетна каса пред Сектор А на стадион "Георги Аспарухов", на която ще могат да бъдат закупени пропуски за мача за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски. Новината съобщиха от Българската професионална футболна лига.

Билети продължават да се продават в системата на Eventim.bg - онлайн и на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти - бензиностанции OMV, Orange, Technopolis и Български пощи.

"Сините" фенове почти са изкупили билетите за Сектор "Б", но все още има много пропуски за останалите трибуни, като в Сектор "Г" ще бъде настанена и агитка на шампионите от Разград.



Мачът за Суперкупата е на 3-ти февруари.