Пускат в продажба билети за Суперкупата на каса на стадион "Георги Аспарухов"

"Сините" фенове почти са изкупили билетите за Сектор "Б", но все още има много пропуски за останалите трибуни.

Левски – Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

В сряда (28 януари) между 12:00 и 17:00 часа ще бъде отворена билетна каса пред Сектор А на стадион "Георги Аспарухов", на която ще могат да бъдат закупени пропуски за мача за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски. Новината съобщиха от Българската професионална футболна лига.

Билети продължават да се продават в системата на Eventim.bg - онлайн и на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти - бензиностанции OMV, Orange, Technopolis и Български пощи.

"Сините" фенове почти са изкупили билетите за Сектор "Б", но все още има много пропуски за останалите трибуни, като в Сектор "Г" ще бъде настанена и агитка на шампионите от Разград.

Мачът за Суперкупата е на 3-ти февруари.

#Суперкупа на България по футбол за 2026 г. #ПФК Левски София #ПФК Лудогорец

