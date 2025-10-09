Пуснаха под домашен арест бизнесмен, свързан с подземната цигарена фабрика край с. Момково

Районният съд в Свиленград пусна под домашен арест издирвания за нелегалната подземна фабрика край село Момково Стойчо Захариев. Хасковският бизнесмен беше издирван от юли, когато ГДБОП разби фабриката, намираща се на 4 метра под кравеферма.

Захариев ще е под домашен арест, с електронна гривна, в стая в хасковски хотел, който е управляван от дъщеря му и там е последният му адрес.

В нелегалната фабрика бяха открити огромни количества цигари, производствена линия, както и жилищни помещения за работниците. Готовата продукция беше оценена на 30 млн. лева.

Прокурорът по делото заяви, че би трябвало да поиска арест за Захариеив, но предвид съдебно-медицинската експертиза и здравословното му състояние настоява за домашен арест.

Адвокатът му настоя за парична гаранция, тъй като клиентът му имал нужда от лечение. Захариев дойде в съда с патерица, видимо болен, и с черна маска на лицето. Настоя делото да се гледа при закрити врата, но съдът не уважи искането му.

Според обвинението той е съпричастен към разбитата през юли нелегална фабрика за цигари. До 2022 г. той е бил съсобственик във фермата "Сакар екстра милк", под която е укрита фабриката. Според прокуратурата, има данни, че той е шофирал товарна композиция с нелегалните цигари, произведени във фабриката.

Адвокатът му каза, че Захариев не е знаел, че е издирван. Бил е на лечение в Гърция. Днес стана ясно, че се е лекувал и в Хасковската болница от края на септември. Научил, че е издирван и след лечението се е предал.

По случая с фабриката все още се издирват още двама души - български и украински гражданин. Други четирима са с парични гаранции. Николай Перчемлиев и баща му, които са съсобственици във фермата, са с по 50 000 и 6000 гаранция. 6000 лева е марката и за съпругата на Перчемлиев. Христо Мотов, който е отговарял за логистиката и транспорта е под гаранция от 40 хиляди лева.