Пьотр Нестеров загуби само един гейм на сингъл на турнир в Монастир

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира убедително за втория кръг на сингъл на турнир на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Третият поставен в схемата българин разгроми на старта с 6:0, 6:1 партньора си на двойки Адам Нагуди (Тунис). Срещата продължи само 57 минути.

Нестеров спечели първите девет гейма в мача, като взе първия сет с 6:0, а във втория поведе с 3:0. При този резултат Нагуди успя да вземе един гейм, но с нова серия от три поредни гейма Нестеров стигна до убедителната победа.

Вчера Нестеров и Нагуди, поставени под №2 в схемата на двойки, се класираха за четвъртфиналите. Българинът и тунизиецът победиха със 7:6(4), 6:3 Сейдина Андре (Сенегал) и Никола Жадун (Франция), а следващите им съперници ще бъдат Никола Робер (Франция) и Алаа Трифи (Тунис).