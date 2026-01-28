БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

Пьотр Нестеров загуби само един гейм на сингъл на турнир в Монастир

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Успешно начало за българския тенисист в Тунис.

Пьотр Нестеров
Снимка: БФ Тенис
Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира убедително за втория кръг на сингъл на турнир на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Третият поставен в схемата българин разгроми на старта с 6:0, 6:1 партньора си на двойки Адам Нагуди (Тунис). Срещата продължи само 57 минути.

Нестеров спечели първите девет гейма в мача, като взе първия сет с 6:0, а във втория поведе с 3:0. При този резултат Нагуди успя да вземе един гейм, но с нова серия от три поредни гейма Нестеров стигна до убедителната победа.

Вчера Нестеров и Нагуди, поставени под №2 в схемата на двойки, се класираха за четвъртфиналите. Българинът и тунизиецът победиха със 7:6(4), 6:3 Сейдина Андре (Сенегал) и Никола Жадун (Франция), а следващите им съперници ще бъдат Никола Робер (Франция) и Алаа Трифи (Тунис).

#Пьотр Нестеров #Тенис турнир в Монастир (Тунис)

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
2
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз"
3
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на...
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
4
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
Спортните събития, които бележат 2026 година
5
Спортните събития, които бележат 2026 година
18-годишно момче сложи край на живота си заради тормоза от учител?
6
18-годишно момче сложи край на живота си заради тормоза от учител?

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
6
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София

Изабелла Шиникова стартира с победа на сингъл на турнир в Шарм ел Шейх
Изабелла Шиникова стартира с победа на сингъл на турнир в Шарм ел Шейх
Яник Синер отстрани безпроблемно Бен Шелтън и си уреди зрелищен полуфинал с Джокович в Мелбърн Яник Синер отстрани безпроблемно Бен Шелтън и си уреди зрелищен полуфинал с Джокович в Мелбърн
Чете се за: 02:45 мин.
28 януари 1996 г.: Денят, в който Борис Бекер печели последната си титла от Големия шлем 28 януари 1996 г.: Денят, в който Борис Бекер печели последната си титла от Големия шлем
Чете се за: 05:22 мин.
Музети: Да имам преднина и да бъда принуден да се откажа, наистина е болезнено Музети: Да имам преднина и да бъда принуден да се откажа, наистина е болезнено
Чете се за: 02:10 мин.
Джокович: Музети беше много по-добрият играч, бях на път за вкъщи Джокович: Музети беше много по-добрият играч, бях на път за вкъщи
Чете се за: 02:45 мин.
Лиа Каратанчева достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира в Уестън (САЩ) Лиа Каратанчева достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира в Уестън (САЩ)
Чете се за: 00:50 мин.

Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински...
Чете се за: 05:42 мин.
Общество
