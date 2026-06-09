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Работник пострада след удар от волтова дъга край Камено

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По първоначална информация състоянието на пострадалия е тежко

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Снимка: Архив
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53-годишен работник е пострадал след удар от волтова дъга на гара “Дружба” край Камено. По първоначална информация състоянието на пострадалия е тежко.

Произшествието е станало малко преди 12:00 часа. По информация на БНТ на жп гарата са се извършвали ремонтни дейности по електропреносната мрежа. По първоначални данни електрозахранването не е било изключено, което е довело до инцидента.

След подадения сигнал на място са пристигнали екипи на Спешна помощ. Пострадалият е транспортиран до най-близкото лечебно заведение, където е установено, че е с изгаряния над 50% от тялото. Заради тежкото му състояние е взето решение той да бъде транспортиран до Клиниката по изгаряния във Варна за специализирано лечение.

Екип на Инспекцията по труда пътува към мястото на инцидента, за да изясни всички обстоятелства около случая.

Автори: Елеана Цанова, Давид Сукнаров

#пострадал мъж #Камено #волтова дъга

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