Радена Ангелова завърши четвърта в многобоя на световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Българката Радена Ангелова завърши на четвърто място в многобоя при жените и се класира за всичките финали на отделните уреди в надпреварата по спортна гимнастика на световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София, което започна днес.

Ангелова има сбор 53.600 точки, след като получи оценки 13.700 на прескок, 14.550 на смесена успоредка, 12.150 на греда, 13.200 на земя. Тя е с първа по сила оценка на смесена успоредка, трета на прескок, пета на греда и шеста на земна гимнастика.

Шампионка в многобоя стана Мария Барбара Ветцел Агилар (Мексико) с 58.550 (15.500, 12.850, 14.000, 16.200).

Надпреварата по спортна и художествена гимнастика се провежда едновременно в "Арена 8888". Българските спортисти са подкрепени от президента на БФ Гимнастика Красимир Дунев и от вицепрезидента на БФХГ Невяна Владинова.

Сред съдиите са изявени имена като Нели Танкушева - треньор и съдия на Европейски, Световни първенства и Олимпийски игри, Милена Мавродиева - медалистка от Европейски първенства и Световни купи, бившите националки Николина Танкушева, Ивана Баръмова, Виктория Чакова и други, които са преминали специален съдийски кур, който се проведе в България в началото на годината.

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.