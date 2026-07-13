БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьорът от тежката катастрофа край Карнобат остава в ареста
Чете се за: 01:10 мин.
Бургас и София продължават надпреварата за град-домакин...
Чете се за: 02:37 мин.
Отложиха за септември делото за катастрофата, при която...
Чете се за: 02:52 мин.
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци...
Чете се за: 01:15 мин.
Новите санкции срещу Русия на ЕС: От 21-вия пакет отпадат...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Радев разговаря с водещи лекари и изследователи за международното партньорство в здравеопазването

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Възможностите за развитие и задълбочаване на международното партньорство в сферата на здравеопазването бяха във фокуса на срещата на министър-председателя Румен Радев с водещи изследователи, лекари и експерти в областта на медицината, здравните технологии и иновациите. Срещата, в която участва също министърът на здравеопазването Катя Ивкова, е организирана от германската Федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия.

В хода на разговора в Министерския съвет бяха обсъдени опита и постиженията на водещи държави, утвърдили се като еталон за ефективно управление и дигитална трансформация на системата на здравеопазването. Изтъкнати бяха редица преимущества от задълбочаване на сътрудничеството с България и реализиране на пилотни проекти с основен фокус върху здравеопазването и висококачествената здравна грижа като двигател на устойчивото развитие на обществото и на икономическия растеж.

Министър-председателят Румен Радев открои здравеопазването като един от водещите приоритети на българското правителство. Премиерът специално акцентира върху значението на превенцията и профилактиката. Министър-председателят посочи също така необходимостта от пълна прозрачност при разходването на публичен ресурс в сферата на здравеопазването.

#водещи лекари #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ „Тракия“ се заплита
2
СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ...
България запази първото си място на еврошампионата за юноши до 18 г. с успех над Белгия
3
България запази първото си място на еврошампионата за юноши до 18...
Съдът в Бургас решава за ареста на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на АМ "Тракия" край Карнобат
4
Съдът в Бургас решава за ареста на шофьора на тира, причинил...
След катастрофата на АМ "Тракия" край Карнобат: Какви са причините за зачестилите инциденти с тирове?
5
След катастрофата на АМ "Тракия" край Карнобат: Какви са...
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че са видели пастрока ѝ
6
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
4
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
5
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1...

Още от: Политика

Румен Радев ще присъства на военния парад в Париж по покана на президента Еманюел Макрон
Румен Радев ще присъства на военния парад в Париж по покана на президента Еманюел Макрон
Премиерът Румен Радев се срещна с делегация на футболен клуб Барселона Премиерът Румен Радев се срещна с делегация на футболен клуб Барселона
Чете се за: 02:07 мин.
Министър Ефремова: Над 1500 пожарникари и доброволци ще бъдат обучени за превенция и овладяване на пожари Министър Ефремова: Над 1500 пожарникари и доброволци ще бъдат обучени за превенция и овладяване на пожари
Чете се за: 03:52 мин.
Румен Радев обсъди с германски научни институти и издателства задълбочаване на партньорството в образованието и науката Румен Радев обсъди с германски научни институти и издателства задълбочаване на партньорството в образованието и науката
Чете се за: 02:10 мин.
Енергийният министър: Работим по устойчиво решение за бъдещето на комплекс „Марица - изток“ Енергийният министър: Работим по устойчиво решение за бъдещето на комплекс „Марица - изток“
Чете се за: 01:40 мин.
Калин Стоянов с нов сигнал до и.ф. главния прокурор срещу Демерджиев и ръководители на МВР, ГДБОП и ДАНС Калин Стоянов с нов сигнал до и.ф. главния прокурор срещу Демерджиев и ръководители на МВР, ГДБОП и ДАНС
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Бургас и София продължават надпреварата за град-домакин на "Евровизия 2027"
Бургас и София продължават надпреварата за град-домакин на...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Шофьорът от тежката катастрофа край Карнобат остава в ареста Шофьорът от тежката катастрофа край Карнобат остава в ареста
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че са видели пастрока ѝ Нова следа по случая с изчезналата Наталия: Доброволци твърдят, че са видели пастрока ѝ
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
ЕС санкционира Русия заради кибершпионаж срещу 9 държави ЕС санкционира Русия заради кибершпионаж срещу 9 държави
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Трима остават в болница след катастрофата край Дупница,...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Отложиха за септември делото за катастрофата, при която загина...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Румен Радев обсъди с германски научни институти и издателства...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Енергийният министър: Работим по устойчиво решение за бъдещето на...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ