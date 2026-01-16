Радослав Янков ще кара с №2, Малена Замфирова изтегли №15 в жребия за Световната купа в Банско

Радослав Янков ще кара с №2, а Малена Замфирова ще бъде с №15 в квалификациите при мъжете и жените в съботния паралелен гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско.

Това отреди жребият, който състезателите сами изтеглиха по време на церемонията по откриването. Малко след церемонията по откриването в зимния курорт, Янков беше изтеглен след италианеца Маурицио Бормолини, който по-рано тази седмица победи Александър Кръшняк на финала в паралелния слалом в Бад Гащайн, Австрия.

От останалите ни представители при мъжете Тервел Замфиров е с 21-и стартов номер, Петър Гергьовски - 36-и, Кристиан Георгиев стартира с 43-и, Кръшняк с 45-и, а Петър Гьошарков - с 60-и.

Малена изтегли 15-и при дамите. Андреа Коцинова е с 43-и стартов номер, а Теодора Пенчева, Биляна Замфирова, Йорданка Андонова, Аглика Георгиева и Анита Райчева са между 45-и и 49-и включително стартов номер.

Рейс директорът на Световната купа в Банско Виктор Гичев заяви, че е по-добре "да не вали сняг" в двата състезателни дни.

Квалификацията в събота започва в 9:00 българско време на Бъндеришка поляна.