Райо Валекано представи новия старши треньор Бенят Сан Хосе

Райо Валекано представи новия старши треньор на тима Бенят Сан Хосе.

47-годишният специалист никога не е бил професионален футболист, но има богат треньорски опит. Той започва треньорската си кариера в Реал Сосиедад, след което работи в Саудитска Арабия, Чили, Боливия, ОАЕ, Белгия и Мексико. Той води за последно Ейбар от февруари 2025 година.

Предишният треньор на Райо - Иниго Перес, подаде оставка след края на сезона, за да поеме Виляреал.

Миналия сезон Райо Валекано стигна до финала на Лига на конференциите и завърши осми в испанската Ла Лига.