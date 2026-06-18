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Райо Валекано представи новия старши треньор Бенят Сан Хосе

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Испанският футболен клуб стигна до финала на Лига на конференциите и завърши осми в испанската Ла Лига миналия сезон

Райо Валекано представи новия старши треньор Бенят Сан Хосе
Снимка: БТА
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Райо Валекано представи новия старши треньор на тима Бенят Сан Хосе.

47-годишният специалист никога не е бил професионален футболист, но има богат треньорски опит. Той започва треньорската си кариера в Реал Сосиедад, след което работи в Саудитска Арабия, Чили, Боливия, ОАЕ, Белгия и Мексико. Той води за последно Ейбар от февруари 2025 година.

Предишният треньор на Райо - Иниго Перес, подаде оставка след края на сезона, за да поеме Виляреал.

Миналия сезон Райо Валекано стигна до финала на Лига на конференциите и завърши осми в испанската Ла Лига.

# Бенят Сан Хосе #ФК Райо Валекано

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