Районните кметове във Варна проверяват годността на укритията в града

Кметовете на райони във Варна ще проверяват годността на противорадиационните укрития /ПРУ/ в града и ще контактуват с управителите на етажната собственост, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Варна.

На среща за поддържане на ПРУ, разположени в подблоковите пространства в община Варна, областният управител, който е и председател на Областния съвет по сигурността, е набелязал конкретни действия за проверка на състоянието на укритията.

Към 2000 година, помещенията, ползвани за ПРУ в общината са 1857. По график ще се проверява състоянието на помещенията за укриване, за разчистване на подходите към тях и състоянието на аварийните изходи. В жилищните сгради с ПРУ, управителите на етажната собственост ще трябва да организират отстраняване на вещи, които биха препятствали настаняването на хора в укритията. Резултатите от извършените проверки и изпълнението на указанията, ще бъдат коментирани в края на месец юни тази година.