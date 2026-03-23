22-ма души са арестувани заради измама за 33 млн. евро в Атина

Полицейска операция срещу мащабна схема за измами доведе до ареста на 22 души в района на Атина, съобщиха властите.

Случаят е свързан със загуби от 22 млн. евро за Единния орган за социално осигуряване (EFKA) и още 11 млн. евро за гръцката държава, пише в. „Катимерини“.

Служители от т.нар. „гръцко ФБР“ са задържали бизнесмени и предполагаеми подставени лица, обвинени в измами срещу EFKA и укриване на данъци чрез използване на фиктивни компании и фалшиви фактури. Сред арестуваните има и двама бивши участници в риалити предавания.

Според разследващите заподозрените са създавали фирми фантоми, които формално са наемали служители, но не са плащали дължимите социални осигуровки. По оценка на властите това е довело до щети от 22 млн. евро за EFKA.

Посочва се още, че групата е генерирала печалби чрез дейността на тези фирми, причинявайки допълнителни загуби от 11 млн. евро за държавата.