След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 фалшиви евро в Пазарджик

Над милион и 200 хиляди фалшиви евро са откритите при акцията на ГДБОП в София, за която първо в "По света и у нас" съобщихме. Още 200 хиляди фалшиви банкноти са откри в Пазарджик, съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Той потвърди и информацията, че по време на акцията е намерен и 1 килограм кокаин. Задържаните са петима. За един италианец и един румънец, които са сред арестуваните има данни, че често са посещавали България във връзка с изготвянето и разпространението на фалшиви банкноти от по 100 евро.