Нова схема: Амбулантни търговци от Румъния мамят възрастни хора с евтини стоки

Чуждестранни амбулантни търговци на различни евтини стоки, представяни за маркови, минават през област Велико Търново и се опитват да продават на предимно възрастни хора, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. От средата на март в районното управление са постъпили няколко подобни сигнала за чужденци, които продават часовници, тенджери, ножове и други дребни вещи на примамливи цени.

Преди броени дни са установени баща и син румънци, които се опитали да продадат тенджери на възрастен мъж, но той отклонил предложението. Друг мъж, който закупил комплект ножове, казал, че е доволен от покупката. Пред полицейските служители чужденците обяснили, че в България амбулантната търговия се развива по-лесно, отколкото в Румъния и заради това са се насочили към страната ни, но нямат лоши намерения.

Продължава да е актуална и схемата, при която семейство търси помощ с обяснението, че дебитната им карта се е повредила и имат нужда от пари, за да заредят гориво, припомнят от полицията. Те предлагат "златни пръстени" срещу примамливи суми.