Ръководството на БСП призова депутатите от "БСП-Обединена левица" да подкрепят ветото върху Изборния кодекс

„Изпълнителното бюро на БСП призовава народните представители от парламентарната група на „БСП-Обединена левица” да подкрепят ветото на президента Йотова, като не приемат повторно оспорените изменения в Изборния кодекс.” Това заяви председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков на пресконференция в централата на партията.

По думите му, е въпрос на партийна съвест необходимите за преодоляването на ветото на държавния глава в пленарна зала шест гласа да не бъдат от редовете на БСП.

Крум Зарков подчерта, че въпреки промените в Конституцията, всеки служебен кабинет е длъжен да гарантира своята политическа безпристрастност. „С фалстарта около вицепремиера, който подаде оставка за 24 часа с ресор точно честни избори и с вчерашните назначения на областни управители, които имат политическа окраска, тази безпристрастност е застрашена”, предупреди той и призова правителството да се вслуша в критиките и да действа така, че да не бъде опорочена самата идея за честни избори.

Социалистите видяха в назначаването на Вяра Тодева на поста областен управител на София огромна провокация към БСП.

По думите на зам.-председателя на Изпълнителното бюро и председател на Градския съвет на БСП-София Иван Таков всички новоназначени областни управители са партийни креатури.

„Но най-голямото ни притеснение е назначението на областния управител на София-град Вяра Тодева, която вече е заемала тази длъжност и която наряза с флекс Паметника на Съветската армия. Това е една огромна провокация към БСП.“, каза той.

Таков допълни, че „безобразното” решение на Тодева е коствало на българския данъкоплатец стотици хиляди левове. Той отбеляза и лошото стопанисване на фигурите на паметника, част от културното наследство на България, и припомни за решението на Министерския съвет за тяхната реставрация. „Решение, което все още не е изпълнено и за което ще продължаваме да настояваме”, подчерта Иван Таков.