България ще продължи да бъде до Украйна, заявиха от външното министерство

България ще продължи да бъде до Украйна и ще подкрепя нейната независимост, суверенитет и териториална цялост в рамките на международно признатите ѝ граници. Това пишат от Министерството на външните работи (МВнР) по повод четвъртата година от началото на войната в Украйна.

„Днес, когато отбелязваме четири години от началото на пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна, отдаваме почит на огромната жертва на украинския народ в неговата смела самозащита и доблестна борба да защити не само своята свобода и човешко достойнство, но и суверенното право на всяка нация да избира собственото си бъдеще“, посочват от министерството.

В позицията пише, че многократно през последните четири години Украйна устоява с непоколебима сила и героична постоянство на огромните трудности и опустошения, преодолявайки ежедневните лишения и системните безразборни атаки срещу енергийната, транспортната и друга гражданска инфраструктура на страната.

„В деня на тази мрачна годишнина, ние силно вярваме, че 2026 г. трябва да бъде годината, в която оръжията ще замлъкнат и ще се възстанови мир, който е справедлив, траен, надежден и съвместим с международното право и Устава на ООН - мир без отстъпки, които възнаграждават агресията; мир, подкрепен от надеждни гаранции за сигурност за Украйна, които биха обезкуражили всяка бъдеща военна агресия в Европа и по света“, се казва в позицията.

От дипломатическото ведомство подчертават, че всяка война в крайна сметка завършва с дипломация и днес се нуждаем от дипломация повече от всякога.

"Приветстваме и подкрепяме продължаващия силен ангажимент на Съединените щати да постигнат договорено решение за прекратяване на агресията“, допълват от МВнР.

От министерството пишат още, че силна, независима и демократична Украйна има незаменима роля за стабилността на Черноморския регион и по-широкото евроатлантическо пространство. Сигурността и устойчивостта на Украйна укрепват архитектурата на сигурност на нашия континент и поддържат международния ред, основан на правила, от който зависят световният мир и просперитет.