"Да, България": Изненадващата проверка на прокуратурата срещу Емил Дечев издава притеснението на особено изнервения Делян Пеевски

Изненадващата проверка на прокуратурата срещу служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев издава притеснението на особено изнервения Делян Пеевски. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев, съобщиха от формацията. Мирчев определи като “много правилни” стъпките на правосъдния министър Андрей Янкулов за отстраняването на изпълняващия функциите главен прокурор с изтекъл мандат Борислав Сарафов.

“Самонастанилият се в кабинета на главния прокурор Борислав Сарафов - Чикатилото не иска да излезе оттам, не иска да освободи охраната си и българските граждани от разхода, който плащат за престоя му там. Вместо това, днес изненадващо прокуратурата започна проверка срещу служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев. Очевидно Делян Пеевски е притеснен от това, че му се изплъзват властта и капиите в съдебната система. Очевидно затова е започнал да привиква ключови фактори от ВСС и съдебната система в хотел “Берлин”, да ги хока и да иска конкретни неща от тях”, разкри Мирчев.

Ивайло Мирчев допълни, че Пеевски е превърнал хотел “Берлин” в своеобразен бункер, над който е почти невъзможно да прелитат дронове заради необясними смущения в района.

“Нека от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) проверят какво толкова ценно има в района на хотел “Берлин”, кои хора са ходили там и защо, готови ли са хората от ВСС и други ключови фактори в съдебната система да кажат кога са били и какво са правили там, какво точно е искал от тях Пеевски и защо е толкова изнервен”, призова Мирчев.

Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов заяви, че мнозинството в отиващото си Народно събрание продължава да прави каквото си иска и да потъпква изборните права на българите в чужбина, след като днес в парламентарна комисия беше отхвърлено ветото на президента Йотова върху промените в Изборния кодекс.

“Това мнозинство продължава досущ като кокошка с отсечена глава да търчи напред-назад из двора и да прави поразии. Отиващите си управляващи отново се събраха, за да нарушат изборните права на българите в чужбина. Виждаме, че това може би е сделка, която ще направи така, че за подуправител на БНБ да бъде избран някой верен партиен кадър на БСП от тези, които ще се пенсионират. Поради това днес в комисия БСП не постъпи така, както беше заявил новият председател Крум Зарков. Ще видим утре и в пленарна зала дали ще се държат по същия начин, но по всичко изглежда, че са чакали министрите на Пеевски да се върнат в парламента като депутати, за да имат отново мнозинство и да отхвърлят промените в Изборния кодекс”, каза още Божанов.

Съпредседателят на "Да, България" бе категоричен, че формацията му ще се противопостави на това и добави, че още утре отново ще внесат искането за разсекретяването на всички факти по криминалния казус “Петрохан”. Божидар Божанов определи като правилно решението на служебния кабинет за оттегляне на кандидатурата на Деньо Денев.