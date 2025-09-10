БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Рами Киуан гарантира втори медал за България от световното по бокс

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Българинът триумфира в четвъртфиналия си двубой с пълно съдийско единодушие.

Рами Киуан
Снимка: Startphoto.bg
Рами Киуан надделя над шотландеца Алан Пери с пълно превъзходство на четвъртфиналите на 75 кг и осигури на България втори медал от световното първенство по бокс за мъже и жени в Ливърпул. Минути по-рано и Радослав Росенов надделя със съдийско единодушие срещу англичанина Уилям Хюит.

Последното отличие за българските национали бе на Радослав Панталеев в тежката категория. Той заслужи бронз, а последното злато е на Детелин Далаклиев на 54 кг от 2009 г.

Българският олимпиец доминираше боя от първата минута и нанесе множество удари в лицето на Пери, печелейки първия рунд с петте съдийски карти. Киуан продължи да владее играта във втория рунд и отвори аркада на шотландеца, преди да заслужи гласовете за победител.

Киуан затвърди доминацията си в края и спечели със съдийско единодушие, което го изпрати на полуфиналите на 75 кг. Там той ще срещне победителя от двубоя между канадеца Джошуа Офори и англичанина Калъм Макин.

Радослав Росенов извоюва първи медал за България от световно по бокс от 6 години насам
Радослав Росенов извоюва първи медал за България от световно по бокс от 6 години насам
В типичен танцувален стил, 21-годишният русенец наложи волята си...
Чете се за: 01:35 мин.
#Световно първенство по бокс в Ливърпул 2025 г. #Рами Киуан

