Радослав Росенов извоюва първи медал за България от световно по бокс от 6 години насам

Спорт
В типичен танцувален стил, 21-годишният русенец наложи волята си над представителя на домакините Уилям Хюит.

Радослав Росенов
Радослав Росенов е медалист от световното първенство в Ливърпул. Големият талант на българския бокс си проправи път към полуфиналите на шампионата в града на Бийтълс и си осигури минимум бронзово отличие в категория до 60 килограма. В типичен танцувален стил, както подобава на мястото, на което се провежда първенството, 21-годишният русенец наложи волята си над представителя на домакините Уилям Хюит.

Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев 7-кратният европейски шампион за юноши, младежи и мъже до 23 години, демонстрира класа и въпреки подкрепата, която англичанинът получи от местната публика, той нямаше аргументите, за да спре Росенов по пътя към медалите. Българинът взе успех с 5:0 съдийски гласа и в петък ще се изправи срещу бразилеца Габриел де Оливейра.

Това е първи медал за България от световни първенства в мъжкия бокс от 2019 година насам. Тогава до бронзово отличие достигна Радослав Панталеев в категория до 91 килограма на шампионата в Екатеринбург.

Шанс да увеличи актива има и Рами Киуан. Малко по-късно тази вечер, в категория до 75 килограма, европейският шампион за мъже ще се изправи срещу още един представител на Острова – Алан Пери от Шотландия.

