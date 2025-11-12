БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

Ранно отпадане на Пьотр Нестеров в Манама

Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Надпреварата е с награден фонд 30 хиляди долара.

пьотр нестеров загуби финала бистрица
Снимка: БТА
Българският тенисист Пьотр Нестеров отпадна в първия кръг на единично на турнира на твърда настилка в Манама (Бахрейн) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставеният под номер 7 Нестеров загуби от германеца Максимилиан Хомберг с 6:4, 3:6, 4:6 след почти два часа и половина игра. Българинът се възползва от само 3 от общо 14 възможности за пробив в мача, като пропиля аванс от 4:1 гейма в решаващия трети сет и допусна обрат.

Той е четвъртфиналист в надпреварата на двойки, като утре с Александър Бакши (Грузия) ще играят срещу Джефри Су (Тайван) и Карлис Озолинс (Латвия).

