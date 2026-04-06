Равенство между Алавес и Осасуна в Ла Лига

Алавес и Осасуна не се победиха в Ла Лига. Двата отбора завършиха наравно след 2;2 в мач от 30-ия кръг.

Валентин Розие даде аванс на гостите още в 4-ата минута, но в 44-ата Тони Мартинес възстанови равенството. В края на двубоя главният съдия Сесар Сото Градо отсъди две дузпи. Първо Анте Будимир в 80-ата върна предимството на Осасуна, а в заключителните минути Лукас Бойе оформи крайния резултат.

Алавес остава на три точки над зоната на изпадащите - на 15-а позиция с 32 точки, докато Осасуна е на девето място с 38.