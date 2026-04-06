Равенство между Алавес и Осасуна в Ла Лига

от БНТ
Спорт
Последните голове паднаха в заключителните минути.

Снимка: БТА
Алавес и Осасуна не се победиха в Ла Лига. Двата отбора завършиха наравно след 2;2 в мач от 30-ия кръг.

Валентин Розие даде аванс на гостите още в 4-ата минута, но в 44-ата Тони Мартинес възстанови равенството. В края на двубоя главният съдия Сесар Сото Градо отсъди две дузпи. Първо Анте Будимир в 80-ата върна предимството на Осасуна, а в заключителните минути Лукас Бойе оформи крайния резултат.

Алавес остава на три точки над зоната на изпадащите - на 15-а позиция с 32 точки, докато Осасуна е на девето място с 38.

#Ла Лига 2025/26 #ФК Осасуна #ФК Алавес

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е задържан у нас
2
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
3
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
4
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
5
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране
6
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
6
Още от: Футбол

Наполи надви Милан с късен гол
Хари Кейн до последно под въпрос за сблъсъка с Реал Мадрид Хари Кейн до последно под въпрос за сблъсъка с Реал Мадрид
Ювентус се доближи на точка от зона Шампионска лига Ювентус се доближи на точка от зона Шампионска лига
Христо Арангелов: Има израстване в нашия отбор Христо Арангелов: Има израстване в нашия отбор
Тодор Симов: Нищо не показахме от играта, която можем Тодор Симов: Нищо не показахме от играта, която можем
Септември и Ботев Враца затвориха кръга с нулево реми Септември и Ботев Враца затвориха кръга с нулево реми
Водещи новини

Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за внос на опасни отпадъци у нас
По света
"Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята "Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята
Любопитно
Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол
У нас
Мъж нападна с брадва своя съседка Мъж нападна с брадва своя съседка
У нас
Операция почти като на кино: Как САЩ спасиха своя пилот от Иран?
По света
България призова да бъде възстановено свободното корабоплаване през...
По света
Спомен за големия Михаил Белчев
У нас
Отчитат спад на продажбите на имоти в големите градове през първото...
Икономика
