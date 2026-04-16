Равенство между АЗ Алкмаар и Шахтьор Донецк класира украинците на полуфинал в Лигата на конференциите

Украинският Шахтьор Донецк стана първият представител на страната, който се класира за полуфиналите в най-новия турнир на УЕФА - Лигата на конференциите.

"Миньорите" сториха това, като отстраниха с общ резултат 5:2 нидерландския АЗ след равенство 2:2 на реванша в Алкмаар тази вечер.

Всичко по-интересно в срещата се случи през втората част. В 58-мата минута Кауа Елиаш намери Алисон и той от близка дистанция даде аванс на Шахтьор.

Домакините хвърлиха всички сили в атака и четвърт час по-късно Исак Йенсен изравни за 1:1. Нов гол на Матей Син в 80-ата минута даде надежда на феновете в Нидерландия, че чудото е възможно, но само три минути по-късно Лукаш Мейрелеш сложи точка на спора, оформяйки крайното 2:2.

За място на финала Шахтьор, който през този век спечели трофея в Лига Европа, ще срещне един измежду английския Кристъл Палас и италианския Фиорентина.