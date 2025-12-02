БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Равносметката за щетите след погрома в центъра на София ще е готова до края на деня

Чете се за: 02:12 мин.
У нас
В момента се извършва оглед на щетите след погрома в центъра на София и обобщените резултати ще бъдат готови до края на деня. Това съобщиха на брифинг от Столичен инспекторат.

"Започнаха колегите да установят какви са щетите. Беше прекъснато сметоизвозването през нощта. Възстанови се след 1.30 ч., когато полицията ни разреши. Тогава първо се освободиха линиите на градския транспорт, така че да могат да бъдат изтеглени контейнерите. След като бяха изтеглени, отпадъците бяха избутани плътно във велолеите, така че да може да бъде започната работа по почистване на пътните платна. В 5.30 ч. започна почистването с механизирани машини на пътните платна", обясни директорът на Столичен инспекторат Николай Неделков.

"Равносметката е, че има щети както по инфраструктурата, така и по контейнерите, по градската среда. Има щети по трамваи на градския транспорт. Това, което мога да кажа, е, че положиха доста усилия от почистващата фирма, за да се справят. Виждате в момента, че всичко е почистено. В момента и другата почистваща фирма, която отговаря за разделното събиране, оглежда точките. По тяхна информация към момента има 12 изгорели контейнера за разделно събиране. Така че в днешния ден предприемат мерки да бъдат събрани и съответно да бъдат възстановени точките. В днешния ден ще бъде оценена както стойността, така и общия обем на несените щети. Както сами видяхте, има счупени контейнери, има счупени колчета."


В момента градският транспорт върви по график, така че няма затруднения в придвижването на тролеи, автобуси и тролейбуси, обобщиха още от Столичния инспекторат.

