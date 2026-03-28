Рая Вукадинова триумфира на състезание по сноуборд в Италия

Българската състезателка Рая Вукадинова спечели надпреварата по сноуборд крос "JUN SBX", проведена в Колере (Италия).

16-годишната представителка на СК "Борд Райдър“ затвърди отличната си форма, записвайки пореден силен резултат в европейските стартове. От Българската федерация по ски отличиха нейното представяне, подчертавайки скоростта и увереността ѝ по трасето.

Само преди седмица Вукадинова се качи на подиума и в друго състезание – тя завърши трета в старт от календара на Международната федерация по ски (FIS) – JRC SBX Reiteralm в Австрия.

С успеха си в Италия младата българка продължава да се утвърждава като едно от обещаващите имена в сноуборд кроса.