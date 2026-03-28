Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за...
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Рая Вукадинова триумфира на състезание по сноуборд в Италия

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Младата българка продължава силната си серия на международната сцена

Рая Вукадинова триумфира на състезание по сноуборд в Италия
Снимка: БТА
Българската състезателка Рая Вукадинова спечели надпреварата по сноуборд крос "JUN SBX", проведена в Колере (Италия).

16-годишната представителка на СК "Борд Райдър“ затвърди отличната си форма, записвайки пореден силен резултат в европейските стартове. От Българската федерация по ски отличиха нейното представяне, подчертавайки скоростта и увереността ѝ по трасето.

Само преди седмица Вукадинова се качи на подиума и в друго състезание – тя завърши трета в старт от календара на Международната федерация по ски (FIS) – JRC SBX Reiteralm в Австрия.

С успеха си в Италия младата българка продължава да се утвърждава като едно от обещаващите имена в сноуборд кроса.

Свързани статии:

Иван Иванов и Рая Вукадинова спечелиха титлите в бордъркроса от националния шампионат по сноуборд
Петър Гьошкарков и Андреа Коцинова не успяха да защитят титлите си.
След отмяната на стикерите за ГТП: Казус с български шофьор в Гърция
България в числа: 6,4 милиона души, обезлюдени села и икономика с парадокси
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Един месец от конфликта в Близкия изток: Иран удари база на САЩ в Саудитска Арабия
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред Доналд Тръмп?
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
Още от: Сноуборд

Купа "Радо Янков“ събра 80 деца в Пампорово и се превърна в празник на сноуборда
Планират връщането на Малена Замфирова в България Планират връщането на Малена Замфирова в България
Осмото издание на надпреварата по сноуборд Купа "Радо Янков" ще се проведе в събота Осмото издание на надпреварата по сноуборд Купа "Радо Янков" ще се проведе в събота
Българка спечели Bansko Freeride 2026 Българка спечели Bansko Freeride 2026
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на най-високо ниво Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на най-високо ниво
Гледайте финалите на Световната купа по сноуборд във Винтерберг пряко по БНТ 3 Гледайте финалите на Световната купа по сноуборд във Винтерберг пряко по БНТ 3
Сред сигнал за изборна търговия: Арестуваха кмета на търговищкото с. Овчарово
ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април ЦИК разкрива 493 секции в 55 държави за изборите на 19 април
БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена БАБХ затвори месопреработвателно предприятие в Монтана заради лоша хигиена
Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин
Градушка с големина на орех удари Крумовград
Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за изход пред...
Пролетно почистване и залесяване в София
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
