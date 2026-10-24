Раздадоха изборните книжа в Смолян

В Смолян изборните книжа тръгнаха към секциите. Секционните комисии взеха документите, бюлетините и ролките за машините от Община Смолян и с организиран транспорт се отправиха към секциите си.

Хартиените бюлетини за вота утре са 103 000 за цялата Смолянска област. Ролките със специализирана хартия за машинно гласуване са 768. Машините също се доставят до секциите по график.

Броят на избирателите в областта е 93 087. Общо секциите са 259, като допълнително са образувани три подвижни секционни избирателни комисии на територията на общините Мадан, Рудозем и Баните.

Членовете на секционните избирателни комисии са общо над 2020. В 130 секции в областта с над 300 гласоподаватели ще се гласува само с машина. В 15 от секциите, където избирателите са над 780, машините са две.