Раздялата Алкарас – Фереро: Тони Надал разкри как е взето решението

Чичото на Рафаел Надал – Тони Надал, коментира спокойно и аналитично раздялата между Карлос Алкарас и дългогодишния му треньор Хуан Карлос Фереро – една от най-обсъжданите теми в световния тенис през последните месеци.

Според опитния специалист подобна промяна около играч от ранга на Алкарас не би могла да се случи без участието и одобрението на самия тенисист. Тони Надал подчерта, че гласът на световния №1 естествено има тежест в неговия екип, дори това да не означава, че именно той е инициирал раздялата.

Надал отхвърли тезата, че решението е било еднолично на Алкарас, като направи ясно разграничение между влияние и инициатива. По думите му няма индикации, че шесткратният шампион от Големия шлем е настоявал за промяна, особено след най-силния сезон в кариерата си и стабилната връзка с Фереро.

Вместо драматичен разрив, ситуацията по-скоро е била резултат от професионална преоценка. В процеса Алкарас е изразил мнението си, но не е бил двигателят зад решението. В момента темата вече е затворена, а испанецът е фокусиран изцяло върху подготовката си извън сезона в Мурсия, където тренира заедно с Флавио Коболи.

Основната цел пред Алкарас остава Откритото първенство на Австралия – единственият турнир от Големия шлем, който липсва във витрината му. Решението за раздялата е било трудно, но взето с мисъл за дългосрочното развитие и запазването на възходящата му линия.

„Невъзможно е Фереро да бъде освободен без знанието и одобрението на Алкарас – нищо не се случва без неговото позволение. Това обаче не означава, че решението е било негово. Нормално е Карлос да даде мнение – той е този на корта. За него най-важното е всичко в тениса да функционира гладко“, заяви Тони Надал.

Думите му добавят доза реализъм – на най-високото ниво решенията са колективни, а отговорността винаги се споделя. Дали този ход е правилен, ще стане ясно в следващите месеци.