Разгромна победа класира Атлетико (Мадрид) на полуфинал за Купата на Испания

Новото нигерийско попълнение на Атлетико (Мадрид) Адемола Лукман показа, че се адаптира много добре в испанския футбол и се отличи с гол и голово подаване при разгромната победа над Бетик с 5:0 в турнира за Купата на Испания.

Успехът на Атлетико като гост в Севиля ги изпрати на полуфинал, където са още отборите са Реал Сосиедад, Атлетик (Билбао) и Барселона.

Гостите от испанската столица започнаха на много високи обороти за ужас на феновете на стадион „Ла Картуха“ и още в 12-ата минута откриха резултата. След изпълнение на ъглов удар от Коке на далечната греда, Давид Ханцко скочи най-високо и прати с глава топката във вратата.

В 30-ата минута вече беше 0:2. Пробив и ниско центриране на Матео Руджери намери на чиста позиция Джовани Симеоне, който без да се бави наказа вратаря Адриан Сан Мигел. Само седем минути по-късно на сцената блесна Лукман. Той отне топката в собствената си половина, подхвана сам контраатака и комбинира с Пабло Бариос, който му върна мек пас. Нигерийският нападател с техничен удар прати топката до лявата греда за 0:3.

След почивката и двата отбора намалиха темпото, но това не попречи на гостите от Мадрид да стигнат до нови две попадения. В 62-ата минута при нова контраатака Лукман взе топката и увлече на дрибъл двама бранители, след което подаде на останалия сам Антоан Гризман, който пък увеличи на 0:4.

Седем минути преди края на срещата и резервата Тиаго Алмада, който замени плеймейкъра Алекс Баена, вкара петия гол в срещата.