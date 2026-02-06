БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Разгромна победа класира Атлетико (Мадрид) на полуфинал за Купата на Испания

Разгромна победа класира Атлетико (Мадрид) на полуфинал за Купата на Испания
Снимка: БТА
Новото нигерийско попълнение на Атлетико (Мадрид) Адемола Лукман показа, че се адаптира много добре в испанския футбол и се отличи с гол и голово подаване при разгромната победа над Бетик с 5:0 в турнира за Купата на Испания.

Успехът на Атлетико като гост в Севиля ги изпрати на полуфинал, където са още отборите са Реал Сосиедад, Атлетик (Билбао) и Барселона.

Гостите от испанската столица започнаха на много високи обороти за ужас на феновете на стадион „Ла Картуха“ и още в 12-ата минута откриха резултата. След изпълнение на ъглов удар от Коке на далечната греда, Давид Ханцко скочи най-високо и прати с глава топката във вратата.

В 30-ата минута вече беше 0:2. Пробив и ниско центриране на Матео Руджери намери на чиста позиция Джовани Симеоне, който без да се бави наказа вратаря Адриан Сан Мигел. Само седем минути по-късно на сцената блесна Лукман. Той отне топката в собствената си половина, подхвана сам контраатака и комбинира с Пабло Бариос, който му върна мек пас. Нигерийският нападател с техничен удар прати топката до лявата греда за 0:3.

След почивката и двата отбора намалиха темпото, но това не попречи на гостите от Мадрид да стигнат до нови две попадения. В 62-ата минута при нова контраатака Лукман взе топката и увлече на дрибъл двама бранители, след което подаде на останалия сам Антоан Гризман, който пък увеличи на 0:4.

Седем минути преди края на срещата и резервата Тиаго Алмада, който замени плеймейкъра Алекс Баена, вкара петия гол в срещата.

