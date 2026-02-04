БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за...
Чете се за: 00:37 мин.
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

Разкриха най-голямата нелегална фабирка за производство на цигари у нас

Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Нелегалната дейност била скрита в стари постройки в Батановци

гдбоп разкри голяма голямата нелегална фабирка производство цигари нас
Най-голямата нелегална фабрика за производство на цигари у нас до момента разкриха българските и британските власти. В изоставени постройки край Батановци молдовски граждани са произвеждали цигари за Великобритания. Те са нощували в помещения над производствения цех. Фабриката е работила около три седмици. На 25 километра от нея е задържан камион с 990 мастербокса цигари.

Нелегалната фабрика за производство на цигари край Батановци се помещава в хале, собственост на софийско дружество с едноличен собственик 37-годишна жена. А теренът около постройката прилича на авртоморга.

Албена Стоилова, окръжна прокуратура Перник: "Дейността на дружеството, която е вписана в Търговския регистър, няма нищо общо нито с автоморга, нито с производство на тютюневи изделия".

Халето се превърнало в нелегална фабрика за производство на цигари преди няколко седмици.

Деньо Денев, председател на ДАНС: "В нея е вложен изключителен финансов ресурс. Работеше се при много строга конспиративност. Има тунел, който излиза на няколкостотин метра извън сградата."

главен комисар Боян Раев, директор на ГДБОП: "На три нива са помещенията, които са обособени. Цикълът на производство е абсолютно от начало до край."

Борислав Сарафов, и.ф главен прокурор: "Работниците, които са идвали тук да работят, са от рускоговоряща страна, от Молдова".

Работниците са живеели в нелегалната фабрика. На втория етаж на халето има спални и помещение за хранене. Не е ясно дали молдовските граждани пребивават легално у нас.

Георги Димов, директор на Агенция "Митници": "В случая говорим за фабирка, която е хваната, установена и е прекратена нейната работа в рамите на не повече от три седмици от пускането ѝ в действие."

Борислав Сарафов, и.ф. главен прокурор: "Това е най-голямата разкрита до момента фабрика за нелегално производство на цигари. Очевидно е, че става въпрос за международна контрабанда за добре организирани структури на престъпна група. Цигарите отиват очевидно са за англоговоряща страна, вероятно Великобритания".

В схемата има и български граждани. Все още няма задържани за участие в престъпната група. Произведените цигари и намереният във фабриката тютюн са на стойност около 6 млн. евро.

Снимки: ГДБОП

