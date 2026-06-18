Разкриха наркооранжерия в местността Евксиноград

Полицията във Варна разкри поредна наркооранжерия, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град.

В резултат на проведени издирвателни мероприятия на адрес в местността Евксиноград е разкрита незаконната оранжерия за отглеждане на растения от рода на конопа.

При полицейската операция е задържан 43-годишен мъж. При извършената проверка в имота са открити около 160 растения от рода на конопа в напреднал стадий на растеж, около 500 грама суха тревиста маса, реагираща на марихуана, както и оборудване, използвано за отглеждането на растенията.

Слупаят е пореден резултат от активната работа на полицията по противодействие на производството и разпространението на наркотични вещества, допълват от дирекцията.

Действията по случая продължават под надзора на прокуратурата.