Разследване в Рим: ангел от църковна фреска заприлича на Джорджа Мелони

Римската епархия започна разследване, след като реставриран ангел от фреска в римска църква се оказал с лице, наподобяващо това на италианската премиерка Джорджа Мелони.

Става дума за фреска в базиликата Сан Лоренцо ин Лучина, на която ангел държи документ с карта на Италия. След реставрацията много хора забелязали приликата с Мелони и темата бързо предизвикала реакции в Италия.

Реставраторът обяснил, че просто е възстановил оригиналните черти на ангела. Въпреки това някои политически партии настояли за проверка. Самата Мелони реагира с чувство за хумор, като се пошегувала в социалните мрежи с въпрос дали прилича на ангел.

Римската епархия обаче не приела случая леко. Оттам заявиха, че свещеното изкуство не бива да се използва за други цели, освен за религиозен и духовен живот, и затова ще се търси отговорност.

Случаят предизвика дебат за границата между изкуство, религия и политика, дори когато приликата може да е случайна.