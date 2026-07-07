Разследват италиански бизнесмен за поръчителство на бомбен атентат срещу журналист от "РАИ Тре"

Следователи в Рим започнаха разследване срещу бившия журналист и настоящ бизнесмен Валтер Лавитола по подозрения, че е поръчител на бомбения атентат срещу журналиста от държавната медия „РАИ Тре“ Сигфридо Ранучи, предаде АНСА.

Нападението беше извършено пред дома на Ранучи миналата есен. При бомбения взрив бяха разрушени две коли, паркирани на улицата – тази на журналиста и тази на неговата дъщеря, но никой не пострада.

В хода на разследването срещу Лавитола беше конфискуван неговия телефон и компютър.

Смята се, че 47-годишният камерунец Гомеш Клезио Тавареш е бил посредник между Лавитола и лицата, поставили бомбата пред дома на Ранучи. Месец преди атаката Лавитола и Тавареш са проучвали района на дома на журналиста. Следователите сега се опитват да установят какъв е бил мотивът на Лавитола, за да поръча бомбения атентат срещу Ранучи.

Миналия месец бяха арестувани четирима души, обвинени като преди извършители на атентата срещу Ранучи. Смята се, че Лавитола им е платил хиляди евро, за да извършат атаката.

Ранучи води разследваща програма по „РАИ Тре“ и в миналото е бил обект на заплахи.