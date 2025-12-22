Реал Мадрид е №1 по приходи от телевизионни права в Ла Лига

Реал Мадрид е клубът с най-високи приходи от телевизионни права в испанската Ла Лига за изминалия сезон, сочат данни, публикувани от вестник „Марка“. Общият приход, разпределен между отборите в Ла Лига, възлиза на 1,29 милиарда евро, като „белите“ получават най-голям дял – 157,92 милиона евро.

Плътно зад тях остава шампионът Барселона със 156,45 милиона, а трети е Атлетико Мадрид със 108,17 милиона евро. Това са единствените три клуба в елита на Испания, които са преминали границата от 100 милиона евро приходи от телевизионни права през последната кампания.

След водещата тройка се нареждат Атлетик Билбао със 72,26 милиона евро и Реал Сосиедад с 67,80 милиона.

В другия край на класацията е Леганес, който е получил най-малък дял от телевизионните приходи – 39,93 милиона евро.